Audi greift Tesla mit dem neuen e-tron an

Raumangebot und Komfort des Audi e-tron entsprechen laut Presseaussendung einem typischen Oberklassemodell der Marke. In Bezug auf die Vernetzung heißt es von Audi, dass der e-tron serienmäßig über die Highend-Medienzentrale MMI Navigation plus samt LTE Advanced und WLAN-Hotspot verfügt. Zudem unterstützen diverse Assistenzsysteme den Fahrer, weiters kann das Auto mit dem Smartphone ferngesteuert werden, das Navigationssystem zeigt die passende Strecke inklusive der erforderlichen Ladepunkte an.

Der Audi e-tron wird in einem Werk in Brüssel produziert, das laut Audi CO2-neutral arbeitet. Die ersten Auslieferungen an europäische Kunden sind für Ende 2018 geplant. In Österreich beträgt der Grundpreis des Elektro-SUV 82.000 Euro.