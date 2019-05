"Audi lügt" - Tesla Model 3 lädt viel schneller als Audi e-tron

Tesla Model 3 schlägt Audi e-tron

In den Grafiken, in denen die genannten Parameter korrigiert und auf Basis gesicherter Informationen neu aufbereitet wurden, zeigt sich, dass ein Tesla Model 3 mit Schnellladefunktion V3 mehr als doppelt so schnell Energie für 260 Kilometer aufnehmen kann als ein Audi e-tron, nämlich 15 vs. 36 Minuten. Die Forscher kritisieren, dass Audi die Öffentlichkeit bewusst mit gefälschten Daten täusche und dazu beitrage, dass das Thema Elektromobilität zu so viel Missverständnissen führe.