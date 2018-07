Aufgebläht: Drei ruft Router-Akkus zurück

Seit einigen Wochen diskutieren betroffene Nutzer in Online-Foren ein Problem mit aufgeblähten Akkus beim LTE-Router Neo des Mobilfunkers Drei. Mindestens sieben unabhängige Fälle sind auf der Online-Plattform LTEForum aufgetaucht. Derzeit werden Neo-Router von Drei ohne Akkus ausgeliefert, der Mobilfunker arbeitet laut eigenen Angaben mit dem chinesischen Hersteller ZTE an einer Lösung des Problems.

Drei teilt der futurezone auf Anfrage mit, dass alle Akkus aus ZTE-Modems der Reihe MF 287, das sind die Neo-Geräte, die bis Jahresende 2017 vertrieben wurden, zurückgerufen werden. ZTE wird alle Akkus durch neue Komponenten ersetzen. Der Akku kann über das Batteriefach an der Unterseite des Routers schnell entfernt werden. Eine schriftliche Mitteilung an die Kunden ergeht in den kommenden Tagen, die neuen Akkus werden sobald vorhanden an die Kunden verschickt.

Der Akku in den Neo-Routern soll bei einem Stromausfall die Versorgung des Geräts etwa eine Stunde lang sicherstellen, was aber nur hilfreich wäre, wenn die Stromversorgung anderer Netzwerkkomponenten und Geräte nicht betroffen ist. Die normale Funktion ist aber auch ohne die Batterie problemlos möglich. Ob der Akku bei einem stationären Gerät überhaupt sinnvoll ist, ist fraglich. Drei gibt an, dass die Geräte sobald die Probleme ausgeräumt sind trotzdem wieder mit verbauten Akkus ausgeliefert werden sollen, da künftige Funktionen auf die Stromspeicher angewiesen seien.