Ausfall bei Microsoft legte Teams, Office und Xbox Live lahm

Eine Änderung von Microsofts Cloud Computing Software Azure führte am Montag zu einem Ausfall von Office 365, Xbox Live und MS Teams.

Wer sich am Montagabend nicht in Microsoft Teams einloggen konnte, Probleme mit seinem Office 365 Paket hatte oder Xbox Live nutzen wollte, war von einem großflächigem Ausfall bei Microsoft betroffen. Die weit verbreiteten Services waren nicht verfügbar, nachdem es eine Änderung im Authentifizierungssystem bei der Cloud Computing Software Azure gegeben hatte.

Die Umstellung hatte schließlich zu einem Ausfall oder zumindest einer großflächigen und mehrere Stunden andauernden Störung bei zahlreichen Microsoft-Services geführt.



Microsoft hat 115 Millionen Menschen, die MS Teams nutzen. Während der Ausfall in Europa zumindest außerhalb der Geschäfts- und Schulzeiten lag, traf es in den USA sämtliche Geschäftsleute mitten unter Tags, wie The Verge berichtet.