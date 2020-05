Avoseedo im Test: Faule Kerne auf der Luftmatratze

In den meisten Fällen dauerte es für unsere Tester doch überraschend lange, bis zu erkennen war, ob die Avoseedo-Anwendung zu Erfolg führen würde. Bei einigen Probanden zeigte sich auch nach sechs Wochen keinerlei Veränderung am jeweiligen Avocadokern. Manche Kerne erwiesen sich als Spätzünder, andere zeigten dauerhaften Widerstand gegen Wurzelentwicklung.

Die Verwendung des Avoseedo anstatt Zahnstochern beschrieben die meisten unserer Tester als praktisch und "angenehm unkompliziert". Vom Hersteller des Avoseedo hätten sich die meisten jedoch mehr Informationen gewünscht. "Die Online-Anleitung war nicht sehr aufschlussreich", "man kommt sich etwas ratlos vor", waren zwei der Kommentare dazu. Außerdem bemängelt wurde die Form des Avoseedo. Die Avocado-Form des Schwimmkörpers eignet sich nicht für kleinere Gefäße, lautete das Urteil eines Testers.

Auch wenn der Avoseedo unkompliziert zu handhaben ist, ganz ohne Pflege geht es dann doch nicht. Zwei Tester berichten, dass man zumindest das Wasser wechseln sollte, wenn der Avoseedo samt Kern darin schwimmt, "sonst bildet sich teilweise ein schleimiger Film".

Da der Avoseedo im Prinzip als offenes Boot konstruiert ist, kann es bei rauher See zu kleinen Problemen kommen. Stößt man etwa die Wasserschüssel an, kann Wasser eindringen und den Avoseedo in eine Schräglage bringen.