Bank lockt Kunden mit gratis NFC-Implantat

Skepsis

Die Sparda-Bank weiß natürlich um den Gag-Faktor ihrer Aktion Bescheid. "Bei der Kampagne geht es vorrangig darum, Aufmerksamkeit zu erregen", meint Vorstandsvorsitzender Frank Kohler. Der NFC-Chip werde jedoch tatsächlich angeboten. In Anspruch genommen hat das Implantat jedoch bislang noch kein Kunde. Kohler versteht die Skepsis. Er selbst würde sich den Chip auch nicht implantieren lassen, obwohl er überzeugt ist: "Der Chip in der Hand ist auch nichts anderes als das, was bereits in Handys und Bankkarten verbaut wird."