Blue Code: “NFC-Bezahlverfahren funktionieren nicht"

Deswegen orientiert sich Blue Code nun verstärkt an den chinesischen Vorbildern, die mehr als nur Bezahldienste sind. Die über das Bezahlverhalten gesammelten Daten werden genutzt, um gezielt Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Auch Blue Code will langfristig zu “einer Art App Store werden, wo das Payment so gut verpackt ist, dass es fast untergeht”. Den Anfang sollen vor allem Kundenkarten und Stempelkarten für den Einzelhandel machen, zudem soll Blue Code auch als White-Label-Lösung in Apps von Partnern eingebaut werden.

Zuletzt suchte man auch die Nähe zur Konkurrenz aus China. Im Mai wurde verkündet, dass Blue Code offizieller “Systemintegrator” für Alipay wird. “Beide Systeme setzen auf einen Strichcode am Mobiltelefon, der an der Kasse eingescannt wird. Wenn Blue Code bei einem Händler ins Kassenystem integriert ist, haben wir alles so aufbereitet, dass wir, wenn es der Händler es möchte, auch AliPay-Codes aufsaugen können”, erklärt Pirkner. So sollen Touristen aus China auch in Österreich bezahlen können. “Wien ist die drittwichtigste Destination in Europa für chinesische Touristen, nach London und Paris.” Diese würden im Durchschnitt “pro Shopping-Tour 120 Euro” ausgeben, weswegen sich die Integration für Händler durchaus lohnen kann. Mit diesem Nebengeschäft soll auch die internationale Expansion von Blue Code vorangetrieben werden.

“In Spanien, Italien und anderen Ländern gibt es Blue Code zwar noch nicht, aber wir bauen AliPay dort bereits als Systemintegrator in die Kassen ein. Damit wird dort auch Blue Code möglich.” Laut Pirkner wird noch dieses Jahr “mindestens eines der Länder live gehen, vielleicht auch zwei”.