Fehlende Diskussion in der Gesellschaft

„Ich könnte mir vorstellen, dass die technologische Entwicklung weiter voranschreitet und wir keine kritische Diskussion darüber in der Gesellschaft haben. Dann kann es passieren, dass sich niemand etwas dabei denkt und sich in zehn Jahren alle einen Chip einpflanzen lassen“, warnt Hugl. Die Wissenschaftlerin bemängelt, dass wie bei vielen Technologie- und Datenschutz-Themen eine „breite Diskussion“ in der Gesellschaft fehle und sich zu wenig Menschen damit befassen.

Hugl selbst würde sich nie so einen Chip einpflanzen lassen. „Ein Chip unter der Haut ist mir zu invasiv“, sagt sie. „Nachdem ich weiß, was da alles getrackt, gemonitored und gedatamined wird, hätte ich meine größten Bedenken. Ich meide generell Technologien, die Daten über mich sammeln“, so die Forscherin. „Aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität wissen wir, dass sich Angreifer anpassen an Technologien oder sie so nutzen, dass sie zu ihrem Vorteil sind. Eine Zutrittskarte kann ich jemandem physisch wegnehmen. Das Implantat kann ich allerdings nur herausschneiden“, fährt die Expertin fort.