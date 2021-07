Belkin Ultimate Tastaturhülle macht iPad Air zum Netbook

Wer ein iPad besitzt, weiß, wie wichtig die Wahl der richtigen Hülle ist, um das Tablet komfortabel und in allen Lebenslagen verwenden zu können. Während die Anzahl an verfügbaren Cases beinahe unüberschaubar geworden ist, sind Keyboard-Hüllen, die eine komplette physische Tastatur beinhalten, rarer gesät. Belkin legt mit dem Ultimate Keyboard Case (129,99 Euro, UVP) für das iPad Air eine Option vor, die Tastatur-verliebte User erfreuen dürfte.

Das in schwarz und grau/weiß erhältliche Case ist großteils aus einer Aluminiumlegierung gefertigt. Dadurch konnte Belkin das Gewicht mit 608 Gramm angenehm gering halten. Damit das iPad Air aufgestellt werden kann, ist zudem ein dehnbares Kunstlederelement verarbeitet. Fixiert wird das Tablet über starke Magneten im Case - insgesamt sind drei Aufstellpositionen vorgesehen. Die Verbindung mit dem iPad erfolgt über Bluetooth - der Akku für die Tastatur, der über Micro-USB geladen werden kann, soll bis zu 6 Monate halten.

Praktisch und leicht

Die Inbetriebnahme und Kopplung der Tastatur erfolgte problemlos. Ein Aus- und Einschaltknopf der Tastatur ist nicht vorgesehen, da diese selbstständig erkennen soll, ob das iPad gerade verwendet wird oder sich ebenfalls im Ruhestand befindet. Das Design ist schlicht und praktisch gehalten. Während die Vorderseite durch die Aluminiumlegierung recht edel aussieht, fühlt sich die Kunstlederoberfläche und die hintere Plastikabdeckung eine Spur weniger hochwertig an.

Wer das iPad vor Staub und Schmutz schützen möchte, wird mit dem Case allerdings nicht uneingeschränkt Freude haben, da im geschlossenen Zustand der Rahmen an mehreren Stellen von einem Schlitz durchzogen ist. Diese sind vermutlich bewusst gesetzt worden, damit sich das Case leichter öffnen lässt. Der Magnetismus ist recht stark, ein versehentliches Öffnen der Hülle ist praktisch ausgeschlossen. Durch den Magnet-Effekt kann es aber vorkommen, dass die Abdeckung um ein paar Millimeter verschoben ist.

An der Verarbeitung der Hülle gibt es wenig auszusetzen. Das iPad Air passt perfekt in den Rahmen, das Herausnehmen und Einsetzen funktioniert problemlos, womit sich das Case auch als Zweithülle eignet. Alle Anschlüsse und iPad-Elemente wie Kamera und Lautsprecher sind vom Case ausgespart und somit gut erreichbar. Die Hülle ist mit dem Aus- und Einschaltmechanismus des iPad kompatibel - wird die Hülle geschlossen, schaltet auch das iPad automatisch ab.

Tastatur

Die in das Case integrierte Tastatur kommt mit einer Reihe von vorbelegten Zusatzfunktionen aus, die für iOS optimiert sind. So kann das iPad über die Tastatur in den Ruhezustand versetzt werden. Aber auch Lautstärkeregelung und Abspielfunktionen von Musik und Video sind mit einem Tastaturklick aufrufbar. Um das Arbeiten auf dem iPad zu erleichtern, hat Belkin auch eine praktische Ausschneiden-, Kopieren- und Einfügen-Taste vorgesehen, die gerade bei der Nutzung von Office-Applikationen hilfreich sind. Eine Siri- sowie eine Home-Taste runden das funktionale Angebot ab.