BlackBerry zieht Messenger-App für iOS und Android zurück

Der schwer angeschlagene kanadische Smartphone-Hersteller BlackBerry musste neben seinen rigorosen Sparplänen einen weiteren Rückschlag am Wochenende hinnehmen. Der BlackBerry Messenger für iOS und Android hätte ursprünglich am vergangenen Sonntag erscheinen sollen, doch Probleme mit einer geleakten Android-Version des Messengers sorgten dafür, dass BlackBerry den Start der App nun verschob. Der Andrang war groß, obwohl es sich nur um eine geleakte Version handelte, meldeten sich laut BlackBerry innerhalb der ersten acht Stunden 1,1 Millionen neue Benutzer auf dem BlackBerry Messenger-Dienst an.