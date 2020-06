blitzbox will Dateisuche revolutionieren

Die suchrelevanten Zusammenhänge werden vom System automatisch angeboten. So wird etwa auch der Name der Person aufgelistet, mit der am Tag der Präsentation ein Termin im Kalender eingetragen wurde. Ein ähnliches Szenario wäre, dass man ein bestimmtes Foto sucht und weiß, dass man dieses mit anderen Bildern vor Monaten auf einem USB-Stick zu einem Freund mitgenommen hat. Diese "Geschichte" der Datei wird durch die Kategorien Foto, USB-Stick und Name des Freundes abgedeckt. Wurde im Kalender ein Besuch mit dem betreffenden Freund eingetragen, fließt auch diese Metainformation in die angebotenen Suchergebnisse.



Für Mac und Windows geplant

Das neuartige Suchsystem soll in der zweiten Jahreshälfte 2012 für Mac und Windows auf den Markt kommen. Laut den Entwicklern baut es auf den existierenden Suchschnittstellen auf und indiziert andere Komponenten wie den Bearbeitungsort einer Datei, der je nach Gerät über den eingebauten GPS-Sensor, die WLAN- oder Mobilfunkdaten oder die IP-Adresse aufgezeichnet wird. Datenschutz-technisch sollten keine Probleme zu erwarten sein, da das System ausschließlich lokal läuft und keine Daten an einen externen Server sendet. Zudem können bestimmte Ordner und Speicherorte auf der Festplatte von der semantischen Suche ausgeklammert werden. Eine Ressourcenbelastung des Systems durch die ständige Indizierung sei nicht zu erwarten, so Liebig auf Nachfrage der futurezone.