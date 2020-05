Modulare Smartwatch verzichtet auf Android Wear

Die Entwickler der modularen Smartwatch Blocks sind ihrem Ziel nähergekommen, das Gerät auf den Markt zu bringen. So wurde ein taiwanesischer Produzent gefunden, ebenfalls mit an Board ist der Chiphersteller Qualcomm, der ein Snapdragon-400-Chipset mit ARM-Prozessor an Bord beisteuern will. Beim Betriebssystem soll neuesten Informationen aber nicht Android Wear, sondern eine modifizierte Version von Android Lollipop zum Einsatz kommen.