Boeing stellt Produktion von Jumbo-Jet 747 ein

Das Ende der 1970 in Betrieb genommenen Boeing 747 war eine Randnotiz im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen des Flugzeugherstellers. Der ohnehin schon strauchelnde Konzern verbuchte im zweiten Quartal mit 2,4 Milliarden Dollar einen doppelt so hohen Verlust als erwartet. Jetzt will der Konzern die Produktion seiner Langstreckenjets noch weiter zurückfahren, wie Boeing am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Düsterer Ausblick

So sollen im kommenden Jahr monatlich nur noch sechs Exemplare des Langstreckenjets 787 „Dreamliner“ fertig werden. Die Produktion der noch größeren Boeing 777 und ihrer Neuauflage 777X soll auf zwei Maschinen pro Monat sinken. Die Auslieferung der ersten 777X erwartet Boeing erst im Jahr 2022. Die Produktion der 737 Max, deren Wiederzulassung das Management bald erwartet, fährt derzeit erst langsam wieder hoch.