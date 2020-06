Budget-Androide ZTE Skate im Test

Die Software

Als Betriebssysten kommt Android Gingerbread in der Version 2.3.4 zum Einsatz. Die Version ist nahezu komplett auf den Android-Grundstock reduziert, so gibt es kaum vorinstallierte Apps oder eine angepasste Oberfläche. Die Zahl an vorinstallierten Apps ist demnach auch gering, was auch dem gering bemessenen Speicherplatz zugute kommt. So hat das Skate rund 300MB Speicher für Applikationen mit an Bord, von Herstellerseite liegt noch eine microSD-Karte mit zwei Gigabyte bei. Der Mangel an Speicherplatz fiel im Test ebenfalls negativ auf, schon nach ein paar installierten Apps kam immer wieder der Hinweis, dass der Speicher voll sei. Bei normaler Benutzung kommt man also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht darum herum, installierte Apps auf die SD-Karte zu verschieben.

Bei der Bedienung macht das Skate einen guten, wenn auch keinen perfekten Eindruck. Man kann flüssig durch die Menüs navigieren, auch mit gängigen Apps hat das Skate keinerlei Probleme. Ganz so flüssig und reibungslos wie bei anderen Highend-Smartphones geht die Bedienung aber nicht von der Hand, das macht sich besonders beim Surfen auf aufwendig gestalteten Webseiten bemerkbar.

Verfügbarkeit und Namen

Das ZTE Skate ist derzeit in Österreich mit Vertrag von Orange unter dem Namen “ Monte Carlo” erhältlich. Im Unterschied zur getesteten Version wurden hier einge Software-Anpassungen vorgenommen und unter anderem eine veränderte Benutzeroberfläche vorinstalliert. Auch Drei hat das Smartphone unter dem Namen “ Skate 4.3” im Angebot.

Wie es von Seiten ZTE gegenüber der futurezone hieß, soll das Skate in naher Zukunft auch vertragsfrei angeboten werden. Der genaue Endkundenpreis konnte noch nicht genannt werden, voraussichtlich liege er bei 230 Euro. ZTE überlegt auch, farblich und funktionell angepasste Versionen des Skate zu veröffentlichen.

Fazit

Das ZTE Skate bietet viel Android für wenig Geld. Intensivnutzer werden mit dem Budget-Gerät schnell an ihre Grenzen stoßen, einerseits durch den gering bemessenen Speicherplatz und andererseits durch die schwache Akkuleistung. Die Leistung des Prozessors und die Ausmaße des Arbeitsspeichers sind für ein Gerät dieser Preisklasse aber durchaus positiv zu bewerten, auch, wenn das Gerät ab und an mit Rucklern zu kämpfen hat. Wer nicht allzuviel Geld in ein Android-Smartphone investieren will und trotzdem ab und zu gängige Apps nutzen oder unterwegs surfen will, kann trotzdem zugreifen, sofern die schwache Kamera nicht allzusehr stört.