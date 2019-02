Canon bringt günstigere Vollformat-Systemkamera EOS RP

Bekenntnis zu RF-Objektiven

Dass es Canon mit dem RF-Bajonett ernst meint, will das Unternehmen auch durch eine Reihe neuer Objektive zeigen, die alle noch heuer auf den Markt kommen sollen. Darunter findet sich etwa das RF 85mm F1.2L USM. Dieses Objektiv soll noch in einer Variante mit „Defocus Smoothing“ („DS“) erscheinen. Canon verspricht hier ein „gezielt unscharfes Vorder- und Hintergrundbokeh“. Der genaue technische Hintergrund ist allerdings noch unbekannt.

Außerdem kommen sollen och die Objektive: RF 24-70mm F2.8L IS USM, RF 15-35mm F2.8L IS USM sowie 70-200mm F2.8L IS USM und 24-240mm F4-6.3 IS USM.

Zu den Preisen der Objektive ist noch nichts bekannt.