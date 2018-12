Canon EOS R im Test: Besser als befürchtet, schlechter als erhofft

Neue Bedienelemente

Optisch sieht die EOS R auf den ersten Blick wie eine etwas kleinere Canon-DSLR aus, ohne so günstig wie die Einsteiger-DSLR 200D zu wirken. Der Griff ist gut gelungen und ausreichend groß – auch wenn größere Objektive genutzt werden. Hier kann sich Sony mit seiner A7 III, dem Konkurrenzmodell zur EOS R, ein Beispiel nehmen.

Was mir gar nicht gefällt, ist der Wegfall der typischen Canon-Bedienelemente, wie ich sie von der 5D-Serie kenne und schätze. Es gibt keinen Joystick zum Wählen des Fokuspunktes. Es gibt keine Tasten für ISO, Weißabgleich und Drive. Auch die Bildstil-Taste fehlt an der Rückseite. Ein paar andere Tasten wurden fusioniert, was einigermaßen sinnvoll gelöst ist.

Um die fehlenden Tasten für ISO, Weißabgleich und Drive zu ersetzen, gibt es jetzt ein Menü, das durch Drücken der M-Fn-Taste geöffnet wird. Dieses Mini-Menü wird über die zwei Räder der Kamera bedient. Mit einem Rad scrollt man durch die Funktionen, etwa um ISO oder Weißabgleich zu wählen. Mit dem anderen Rad werden die Werte gewählt, also etwa ISO 800. Das ist gewöhnungsbedürftig und fühlt sich, für erfahrene Canon-Fotografen, langsam und umständlich an. Zudem ist die M-Fn-Taste klein und sehr weit vorne am Gehäuse – für so eine essenzielle Taste ist das keine gute Position. Beim Fotografieren durch den Sucher habe ich ein paar Mal unabsichtlich die Video-Aufnahme-Taste erwischt, als ich nach der M-Fn-Taste gesucht habe.