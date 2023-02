EOS R8: Canon präsentiert günstige Vollformat-Systemkamera

Technologisch verwandt ist die R8 mit dem hochpreisigen Modell R6 Mark II . In Sachen Bildqualität soll das günstigere Modell seiner großen Schwester um nichts nachstehen. Lediglich bei den Funktionalitäten gibt es Unterschiede.

Canon hat eine neue Systemkamera präsentiert. Die EOS R8 ist eine Vollformat-Systemkamera, die sich primär an Einsteiger*innen auf diesem Segment bzw. an ambitionierte Amateurfotograf*innen richtet. Canon beschreibt als Zielgruppe die Fotograf*innen, die bisher mit der Vollformat-DSLR 6D fotografiert haben. Dementsprechend beschreibt das Unternehmen auch die geplanten Einsatzzwecke, vom Reisen bis hin zur Event-Fotografie soll die Kamera alle Stücke spielen.

Im Unterschied zur teureren R6 muss man auch einige Abstriche bei den Steuerungselementen machen. So verzichtet Canon bei der günstigeren Systemkamera etwa auf den Joystick. In Sachen Konnektivität ist die Kamera mit allem Notwendigen ausgestattet. Bluetooth und WLAN sind mit an Bord, genauso wie USB-C, über das die R8 auch geladen werden kann.

Aggressiver Preis

Preislich ist die Kamera im Vergleich zu früheren Canon-Vollformat-Systemkameras eher aggressiv angesiedelt. So kostet der Body der EOS R8 1.800 Euro. Im Kit mit dem ebenfalls neu vorgestellten Vollformat-Objektiv 24-50mm f4,5 - 6,3 kostet sie 2.000 Euro. In Sachen Verfügbarkeit wollte man sich bei Canon zuletzt noch zu keinen fixen Aussagen hinreißen lassen, allzu lange dürfte es aber nicht dauern.