Canon EOS R5 im Test: Vom letzten Platz an die Kamera-Spitze

Kompakteres Gehäuse

Im Vergleich zur 5D-Serie ist das Gehäuse der R5 etwas kompakter. Das Griffstück ist aber ausgeprägt genug, um der rechten Hand guten Halt zu bieten. Zur Seite hin habe ich mit den RF-Objektiven gerade noch ein paar Millimeter Platz, damit die Knöchel nicht anstehen. Das gilt auch für das RF 85mm 1.2, eines der dicksten RF-Objekte.

Für meine Hände ist das Griffstück nach unten hin zu kurz. Wenn ich alle Tasten bequem erreichen will, findet der kleine Finger keinen ausreichenden Halt mehr am Gehäuse. Dementsprechend viel Gewicht muss ich mit der linken Hand beim Halten des Objektivs abfangen, damit es nicht unangenehm wird – für mich ungewohnt. Eine Lösung wäre der optionale Akkugriff für die R5 (399 Euro UVP), der bei der Verwendung schwerer Objektive auch die Balance der Kamera verbessern würde.

Tasten und Räder überall

Die grausige Touch-Leiste der EOS R hat es zum Glück nicht in die R5 geschafft. Dafür gibt es jetzt wieder einen Joystick mit Drückfunktion. Außerdem gibt es 3 Räder: Eines an der Rückseite und 2 an der Oberseite. Als Canon-DSLR-Fotograf ist das ungewohnt, denn das zweite Rad oben mit der Modustaste in der Mitte ersetzt das klassische Moduswahlrad.

Um einen Fotomodus zu wählen, drückt man die Mode-Taste und dreht dann das Rad. Die verfügbaren Modi werden am kleinen Top-Display, im Sucher und am großen Display angezeigt. Gleichzeitig dient das Rad in der Standardbelegung zum Einstellen des ISO, was praktisch ist – dafür entfällt eine dedizierte ISO-Taste.