Canon PowerShot G7 X Premium-Kompaktkamera angetestet

Das rückseitige Display hat eine Diagonale von drei Zoll und kann 180 Grad nach oben geklappt werden, so, dass man es auch beim Selfie-Schießen als Sucher nutzen kann. Ein digitaler Sucher, wie etwa bei Sonys aktuellen RX100 Mark III st nicht integriert. Das Display selbst ist nicht überdurchschnittlich hell und im strahlenden Sonnenschein muss man schon genau schauen, um die Kamera bedienen zu können. Für Alltagssituationen dürfte das Display aber hell genug sein.

Hat man sich nach wenigen Minuten an die Bedienung gewöhnt, fällt der Umgang mit der Kamera angenehm leicht. Besonders der Objektivring und das Wahlrad zur Belichtungskorrektur sorgen in vielen Situationen dafür, dass man rasch die richtigen Einstellung für gute Aufnahmen findet.

Beim Fotografieren macht die G7 X im Kurztest alles richtig. Der Autofokus reagiert flott und auch der Bildprozessor verarbeitet die Schnappschüsse so schnell, dass keine merkbaren Verzögerungen auftreten. Hat man das perfekte Foto geschossen, kann man es übrigens per WLAN direkt an ein Smartphone übertragen. Die Verbindung wird dabei wahlweise via NFC aufgebaut, was den Vorgang nochmal beschleunigt.