Canon stellt Megapixel-Monster 5DS vor

Canon hat im Rahmen der Fotomesser CP+ in Yokohama die neue Spiegelreflexkamera 5DS gezeigt. Mit einem Vollformat-Sensor und einer maximalen Auflösung von effektiv 50,6 Megapixeln will man wohl eine Antwort auf Nikons D810 (futurezone-Test) liefern. Im Unterschied zu Nikons Modell wird Canon die 5DS in zwei Varianten bringen, einmal mit (5DS) und einmal ohne aktiven (5DS R) Tiefpassfilter. Bei zweiterem Modell wird der Tiefpassfilter nicht weggelassen, sondern durch einen zweiten Aufhebungsfilter wieder deaktiviert. Laut Canon ist die Kamera derzeit die hochauflösendste Vollformat-Spiegelreflexkamera am Markt.