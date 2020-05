Canons Social-Media-Kamera N100 angetestet

Abgesehen von dieser Funktion ist die N100 eine normale Kompaktkamera mit einem 12-Megapixel-Sensor in der Größe 1/1,7 Zoll. Das integrierte Objektiv hat eine maximale Blende von f1,8 und einen fünfachen Zoom. In Sachen Software-Features setzt der Fotohersteller auf Altbekanntes, wie etwa verschiedene Bildeffekte. Über den WLAN-Adapter kann man seine Fotos auch direkt an verschiedene Online-Netzwerke wie Facebook oder Instagram hochladen.