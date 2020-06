Chili: "Wir wollen nicht so groß wie Netflix werden"

Scharfe Töne schlägt Parisi vor allem gegenüber illegalen Downloads an. Das Unternehmen unterstützt in Österreich den Verein für Antipiraterie (VAP) und ist in Italien Mitglied des FAPAV (Federation for the Protection of Audiovisiual and Multimedia Content), das in Italien die Interessen zahlreicher Filmstudios vertritt. Mit Angeboten wie Chili wolle man illegale Downloads verhindern und eine Alternative bieten.