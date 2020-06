CleverPet: Hunde per Konsole zum Lernen motivieren

Die Idee zu CleverPet stammt vom Neurowissenschaftler Dan Knudsen und dem Verhaltensforscher Leo Trottier, die zusammen an der Uni studiert studiert haben. Mit an Bord ist auch ein Hundetrainer, der sich mit dem Verhalten der Tiere bestens auskennt. „Das Tier kann sich während des ganzen Tages mit dem Gerät spielen“, so Knudsen bei der Präsentation des Start-Ups in den USA. „Das Gerät sorgt dafür, dass die Langeweile oder Angst beim Tier verschwindet und der Hundebesitzer am Abend, wenn er heimkommt, ein zufriedenes und ausgeglichenes Haustier zu Hause vorfindet.“