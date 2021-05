Der deutsche Autohersteller hat ein neues Elektrofahrzeug präsentiert. Mit dem Concept EQT gibt Daimler einen Ausblick auf die kommende Elektrovariante der T-Klasse.

"Damit überträgt Mercedes-Benz Vans das Erfolgsrezept der V-Klasse in ein kompaktes Format und bringt eine neue Hochwertigkeit in das Segment der Small Vans", heißt es in einer Aussendung.