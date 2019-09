Darum hat das iPhone 11 kein 5G

Überhitzte 5G-Chips

Hinzu kommt, dass die Chips aktuell noch nicht einwandfrei funktionieren. Der Qualcomm X50 Chip, der im Samsung Galaxy S10 5G verbaut ist, kommt beispielsweise nicht mit der Hitze in manchen Teilen der USA klar. Durch das kurzwellige Frequenzband, das von einigen US-Mobilfunkanbietern verwendet wird, überhitzt der Chip schneller und die Smartphones schalten von 5G auf 4G um. In Europa, China und Teilen der USA würde dieses Problem zwar nicht bestehen, aber Apple müsste den betroffenen Mobilfunkanbietern eine Absage erteilen, würden sie die 5G-Chips verbauen. Auf diesen Kompromiss wird sich das Unternehmen auf seinen Kernmarkt, den USA, nicht einlassen.

Welche Chips in den iPhone-11-Modellen verbaut sind, ist noch unklar, vermutet wird aber ein Intel-Chip. Laut Apple bietet das iPhone 11 Pro besonders schnelles LTE , ohne jedoch zu spezifizieren, was das genau bedeutet. Analysen der tatsächlichen Leistung wird es vermutlich zum Verkaufsstart in einer Woche geben. Erste Hochrechnungen anhand der Speedtests des iPhone Xs lassen aber eine Steigerung der Geschwindigkeit um 13 Prozent vermuten.