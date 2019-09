Das sind die Android-Alternativen zum iPhone 11

Am Dienstagabend hat Apple seine neuen iPhone 11 präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahr hat man beim Einsteiger-iPhone erstmals den Preis gesenkt. Das Standardmodell ist ab 799 Euro erhältlich. Das Spitzenmodell kostet bis zu 1.649 Euro. Die futurezone zeigt aktuelle Alternativen zum neuen Apple-Smartphone.

Google Pixel

Mit einem Marktanteil von 75,3 Prozent (Stand: Mai 2019) ist Googles Betriebssystem Android das beliebteste. Mit seiner eigenen Smartphone-Linie Pixel greift der Internetriese auch den Hardware-Markt an, konnte sich aber bisher nicht gegen die Konkurrenz behaupten. Das aktuelle Modell Pixel 3 kommt technisch nicht an das neue Apple-Gerät heran. Mit dem Pixel 4 in den Startlöchern sollte man die Google-Smartphone-Linie allerdings im Auge behalten.