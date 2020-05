Das Ende der Flat-TVs

Es gab einmal die Röhren-Fernseher, dick und fett hatten sie einen Stammplatz in den Wohnzimmern und dort mindestens ein bis eineinhalb Kubikmeter beansprucht. Dann kamen die Flat-TVs, die anfangs noch gar nicht so flach waren und mitunter sogar 15 Zentimeter dick waren. Kaum haben wir uns an die wirklich flachen TV-Geräte gewöhnt - die dünnsten sind, rechnet man den Teil des Standfußes, integrierten Lautsprechers und der Module weg – gar nur noch wenige Millimeter dünn. An der Dicke/Dünne wird sich auch nichts ändern, doch die Zukunft gehört den Kurven, „es werden künftig die meisten Modelle gebogen sein“, sagt der TV-Chef von Samsung Österreich, Gerald Reitmayr. Nur bei den kleineren Diagonalen – 32 Zoll und darunter – machen die Kurven keinen Sinn.