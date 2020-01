Das Ende von Windows 7 ist da: So steigt man kostenlos auf Windows 10 um

Umstieg kann teuer werden

Dass Windows 7 immer noch so beliebt ist, hat nicht nur mit Gewohnheit zu tun. Der Umstieg auf ein neues Betriebssystem kann einiges an Kosten mit sich bringen. Anders als Apple verlangt Microsoft für jedes Upgrade Geld. Eine Windows-10-Lizenz ist derzeit ab 145 Euro zu haben. Gewissheit, dass die bisher genutzten Programme von Drittanbietern auch auf Windows 10 einwandfrei funktionieren, gibt es nicht. Das könnte bedeuten, dass nach einem Upgrade noch zusätzliche Kosten anfallen, da neue Programme gekauft werden müssen. Die Sicherheitsfirma Kaspersky warnt allerdings: “Ein altes, ungepatchtes Betriebssystem ist ein großes Cyber-Sicherheitsrisiko. Die Kosten eines Vorfalls können erheblich höher sein als die Kosten für ein Upgrade.”

Als 2015 Windows 10 eingeführt wurde, konnten Nutzer von Windows 7 und Windows 8 kostenlos umsteigen. Die erstandene Lizenz galt dann auch für Windows 10 - und das ist laut einer Beschreibung von Microsoft auch weiterhin der Fall. Microsoft bietet das Programm “Media Creation Tool” an, mit dem man kostenlos auf Windows 10 upgraden kann.

Dieses Tool sollte heruntergeladen und installiert werden. Beim ersten Start wird das kostenlose Upgrade auf Windows 10 angeboten, das man anschließend durchführen kann. Vor der Installation wird man gefragt, ob alle Dateien auf dem PC gelöscht oder behalten werden sollen - also muss kein Datenverlust in Kauf genommen werden. Trotzdem sollte man vorsichtshalber eine Sicherheitskopie der wichtigsten Daten machen, bevor man das Upgrade startet. Die erhaltene Windows 10 Version wird offiziell lizenziert und von Microsoft aktiviert. Microsoft plant zwar nicht, diese Lizenz-Politik zukünftig zu ändern. Trotzdem könnte das Unternehmen die Möglichkeit jederzeit beenden. Ein Grund mehr, für einen schnellen Wechsel.

Neue Oberfläche

Wer einmal umgestiegen ist, muss sich an die neue Benutzeroberfläche gewöhnen. Auch wenn der Umstieg auf Windows 10 kein Quantensprung ist, ist das neue System deutlich moderner als sein Vorgänger. Wer die Umgewöhnung langsam angehen möchte, kann das mit ein paar einfachen Einstellungen tun. Zunächst sollten vorinstallierte Programme wie Candy Crush entfernt werden. Das geht unter Windows 10 im Startmenü, wo man mit einem Rechtsklick auf das betreffende Programm “Deinstallieren” auswählen kann. So kann man das Startmenü aufräumen. Die viereckigen “Tiles”, also Programme, die dort angezeigt werden, können ebenfalls mit einem Rechtsklick und der Auswahl “von Start lösen” entfernt werden.

Auch die Taskleiste ist zu Beginn voller Funktionen, die man nicht zwingend haben möchte. Ein Rechtsklick öffnet das Menü, wo das Suchfeld deaktiviert werden kann. Viele Nutzer wollen keine automatischen Updates, die unter Windows 10 obligatorisch sind. Man kann in den Einstellungen zu "Update und Sicherheit" den Zeitpunkt der Updates verändern, damit der PC nicht neu gestartet wird, während man ihn nutzt - ausschalten kann man sie aber nicht. Die längste Zeit, die man ein Update verzögern kann, sind 35 Tage. Danach muss das Update installiert werden, will man den PC weiter nutzen. Zudem können in den Einstellungen unter "Datenschutz" die Informationen verwaltet werden, die Windows 10 an Microsoft übermittelt. Hier müssen eine ganze Reihe an Checkboxen deaktiviert werden, damit man vor Microsofts wachendem Auge geschützt bleibt.