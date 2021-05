Das neue iPad Pro überzeugt in ersten Tests

Die ersten Testberichte zum neuen iPad Pro sind da - und die meisten Tech-Journalisten loben das neue Tablet in höchsten Tönen. „Das beste Tablet am Markt“, schreibt etwa Dieter Bohn von The Verge. „Das neue Modell ist dem vom letzten Jahr um Welten überlegen“, schreibt Caitlin McGarry von Gizmodo. Auch Samuel Gibbs vom Guardian lobt das neue Tablet: „Ohne Zweifel ist das iPad Pro das beste Tablet, das man kaufen kann“, im Bereich der Video-Wiedergabe sei es sogar „ein echter Killer.“

Mini-LED-Technologie macht einen Unterschied

All jene schreiben aber nur von der 12,9 Zoll-Version des iPad Pro, denn diese bietet eine Neuheit, die das kleinere 11-Zoll-Tablet nicht bekommen hat: Die 12,9 Zoll-Version verfügt über eine Liquid Retina XDR Display. Das Display arbeitet mit Mini-LED-Technologie, die zuvor nur in Profi-Bildschirmen von Apple verbaut war. 10.000 kleine Leuchten erhellen dabei verschiedene Bildinhalte unterschiedlich stark. In Kombination mit einer Auflösung von 5,6 Millionen Pixeln und einem Kontrastverhältnis von einer Million zu eins soll das Display besonders hübsche Bilder anzeigen. Und laut den Testberichten tut es das auch.

Laut Dieter Bohn von The Verge ist dieser Unterschied so sensationell, dass sich das Upgrade seiner Ansicht nach alleine deshalb lohnt - vor allem, wenn man es gewohnt ist, mit dem iPad Pro viele Videos anzusehen. Das Schwarz sei richtig schwarz, während es bei anderen Displays lediglich dunkelgrau sei, heißt es. Aber auch Fotos, die in HDR aufgenommen worden sind, sind deutlich schärfer und detailgetreuer, wenn man sie auf dem ganzen Bildschirm ausspielt. Auch Caitlin McGarry von Gizmodo hat einen „deutlichen Unterschied“ bei der Bildwiedergabe festgestellt. Zwar sei der Unterschied nicht „extrem, aber bemerkbar“.