1.700 Dollar teurer Laptop nutzt AR-Brille statt Bildschirm

Die Alternative: Laptop und Headset mitnehmen. Dann schleppt man aber unnötig Gewicht herum, weil man das Display des Notebooks eh nicht verwendet. So in etwa dürften die Gedankengänge gewesen sein, die zum Spacetop G1 geführt haben.

Bei Standalone-Headsets , die also ohne Verbindung zu einem Computer funktionieren, muss man Kompromisse eingehen. Will man das Headset halbwegs komfortabel tragen können, können nur leistungsschwächere Komponenten verbaut werden. Sonst bräuchte man einen sehr schweren und großen Akku . Packt man trotzdem starke Hardware rein, würden Headset und Akku größer werden – und dennoch wäre die Laufzeit vermutlich weit unter dem eines normalen Laptops.

Riesige virtuelle Monitore statt eines winzigen Displays: Eigentlich bietet sich ein AR-Headset regelrecht an, um den klassischen Laptop zu ersetzen. So einfach ist das aber nicht.

Brille wiegt nur 85 Gramm

Das Gerät sieht ein bisschen wie ein Tastatur-Cover eines großen Tablets aus, oder eben eine Hälfte eines Notebooks. Statt des Displays gibt es eine Halterung, in der die AR-Brille steckt. Diese ist per Kabel mit dem Gerät verbunden und kriegt so auch Strom. Das heißt, es ist kein schwerer Akku in der Brille nötig.

Die Brille wiegt dadurch lediglich 85 Gramm. Zum Vergleich: Apples Vision Pro wiegt 600 Gramm. Dafür ist der Rest des Geräts etwas schwerer. Mit 1,4 Kilogramm wiegt es mehr als ein 13 Zoll MacBook Air (1,24 kg).

