Xreal stellt Augmented-Reality-Brille für 699 Dollar vor

Wie The Verge und Engadget berichten , bietet die Xreal Air 2 Ultra eine Bewegungsverfolgung in 6 Achsen und sieht aus wie eine dickere Sonnenbrille. Im Inneren sitzen Micro OLED Bildschirme mit Full-HD-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholungsrate für jedes Auge. Mit ihnen können virtuelle Bildschirme mit einer Diagonale von knapp 4 Meter , gesehen aus einer Distanz von knapp 4 Meter , erzeugt werden.

Hand-Tracking möglich

An den Rändern der Brille außen sitzen Kameras, mit der ein 3D-Bild der Umgebung erstellt werden kann. Damit lassen sich Objekte wie Hände erkennen und zur Steuerung von Inhalten einsetzen. Eigenständig benutzen lässt sich das Xreal Air 2 Ultra Headset nicht, man muss es mit Windows- oder Mac-Computern verbinden, aber auch Samsung Android-Smartphones oder das iPhone 15 werden unterstützt. Voraussetzung ist die Nebula AR Software von Xreal.

Entwickler*innen zuerst, Privatkund*innen später

Primär will Xreal die Air 2 Ultra Brille an Entwickler*innen verkaufen und verlangt 699 Dollar pro Stück dafür. Das ist ein Siebentel dessen, was man für eine Apple Vision Pro hinlegen muss (3.499 Dollar). Künftig will Xreal die Brille über seine Webseite auch an Privatkund*innen verkaufen.