Wie Extended Reality unsichtbare Gefahren sichtbar machen kann

Anwendungen der virtuellen und erweiterten Realität (VR und AR) sprechen primär den Sehsinn an. So lassen sich mit einer Video-Brille eine von Computern simulierte sowie die tatsächliche Wirklichkeit erleben. Der Tastsinn bleibt bei solchen Anwendungen in der Regel aber unberücksichtigt.

Da Menschen ihre Welt aber auch über diesen Sinn wahrnehmen, kommen insbesondere in der Computerspiele-Branche auch Controller zum Einsatz, die etwa durch Vibrationen eine haptische Stimulation erzeugen. Wirklich realistisch ist dieses Feedback aber meist nicht.

Abzieh-Tattoo

Um die Wahrnehmung in Zukunft realer und virtuelle Welten immersiv erlebbar zu machen, arbeiten Forscher*innen aktuell an einer Anwendung der Extended Reality (XR). Konkret wurde an der deutschen Universität des Saarlandes ein „taktiles Tattoo“ entwickelt.

Dabei handelt es sich um eine hauchdünne elektronische Folie, die auf die Haut geklebt und wieder abgezogen werden kann. Die Folie ist so dünn, dass Anwender*innen zudem reale Objekte durch die Folie hindurch spüren können.

Anwendung im OP-Saal

Mit diesem sogenannten „Tacttoo“ sollen haptische Eindrücke für rein digitale Objekte erzeugt werden. Der Tastsinn wird dabei durch elektrische Reize stimuliert Ein Anwendungsbereich wäre unter anderem die Chirurgie. Dort, wo Mediziner*innen in Ausbildung bereits Gebrauch von der virtuellen Realität machen, um etwa Operationen im Vorfeld zu üben, könnte das taktile Tattoo zusätzlich ein realistisches haptisches Feedback aussenden. Die Feinmotorik der Ärzte wird dabei aber nicht eingeschränkt.

In dem vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projekt „Feel XR: Feel-through Haptic Feedback for Augmented and Virtual Reality“ soll nun das kommerzielle Potenzial des Tacttoos erforscht sowie neue Anwendungsfälle identifiziert werden, um das Produkt in die Praxis zu bringen.