Das sind die aktuell meistverkauften Smartphones

Das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research hat eine Liste mit den meistverkauften Smartphones des dritten Quartals 2019 veröffentlicht. An der Spitze steht Apples iPhone XR mit einem Anteil von drei Prozent an den weltweiten Verkäufen. Das Handy konnte den Spitzenplatz das vierte Quartal in Folge verteidigen.

Auf Platz zwei folgt Samsungs Mittelklasse-Modell Galaxy A10 (2,6 Prozent), das A50 (1,9 Prozent) liegt auf dem dritten Platz. Der besonders in Asien stark vertretene Hersteller Oppo kommt mit seinem A9 auf den vierten Platz (1,6 Prozent), gleichauf mit Apples iPhone 11. Insgesamt ist Samsung in den Top zehn dreimal vertreten, genauso wie Oppo.