Das sind die fünf größten Technik-Trends der CES 2019

Die Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas läutet traditionell das Tech-Jahr ein. Ein Ausblick auf einige zentralen Themen des diesjährigen Großevents in der Wüstenstadt:

Neue Gadgets mit Sprachassistenten

Schon die vergangene CES stand im Zeichen der Rivalität von Amazon und Google, die mit ihren Sprachassistenten auf immer mehr Geräte verschiedener Hersteller vorpreschen. Während im vergangenen Jahr Amazon mit Alexa deutlich dominierte, werden für die diesjährige CES mehrere Integrationen des Google Assistant erwartet.

Amazon will es inzwischen auch Herstellern von Hausgeräten einfach machen, mit dem als Bauteil angebotenen Chipsystem Alexa Connect, seine Sprachassistentin in Waschmaschinen und Öfen zu integrieren. Auch im Auto will Amazon Alexa verstärkt etablieren. Das Match zwischen Google vs. Amazon geht auf diesem Gebiet definitiv in die nächste Runde.