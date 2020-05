Dead Rising 3 im Test: Zombies bis zum Horizont

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Nick Ramos, der mit ein paar anderen Menschen versucht aus Los Perdidos zu flüchten. Die fiktive Stadt, die von Los Angeles inspiriert wurde, steht unter Quarantäne, da eine Zombieseuche ausgebrochen ist.

Im Gegensatz zu anderen Zombiespielen sind es hier aber nicht nur ein, zwei oder zehn Zombies, die die Straßen bevölkern, sondern Hunderte. Klettert man auf das Dach eines Lkw am Highway, sieht man einen regelrechten Zombiestau, soweit die Straße reicht. Und dabei handelt es sich nicht um animierte Hintergründe, sondern Horden, die aus einzelnen Zombies gebildet sind.

Aber nicht nur am Highway, auch in den Straßenzügen gibt es immer wieder Engstellen, an denen sich so viele Zombies angesammelt haben, dass Nick kaum bis gar nicht durchlaufen könnte, ohne in Berührung mit einem Untoten zu kommen.