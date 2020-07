Details zum neuen Nexus-Tablet HTC Volantis aufgetaucht

Dass HTC unter dem Codenamen „Flounder“ an einem neuen Tablet für Googles Nexus-Reihe arbeitet, ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Nun veröffentlichte Android Police jedoch ein Foto, auf dem der offizielle Name sowie die technischen Daten des Tablets zu sehen sind. Demnach soll das Tablet „Volantis“ heißen und über ein Aluminium-Gehäuse mit sehr schmalen Rahmen verfügen. Der Bildschirm ist 8,9 Zoll groß und löst mit 2048 mal 1440 Bildpunkten auf. In den Spezifikationen ist von einem 4:3-Bildverhältnis die Rede, was jedoch nicht der angegebenen Auflösung entspricht. Womöglich ist damit lediglich der Formfaktor gemeint.