Diablo III Closed Beta: Teuflisch gut

Skillen statt leveln

Änderung Nummer Zwei stellt das bisherige Skill-System noch weiter auf den Kopf. Zwar steigt man nach wie vor in Stufen auf (maximal Level 60), Punkte für Stärke, Ausdauer und ähnliches werden aber mit jedem Level automatisch vergeben. Das ist aber keineswegs eine Entmündigung des Spielers, sondern schafft Platz für ein durchdachtes Skill-System.

Wie bereits erwähnt gibt es Skill-Angriffe die verschiedene Arten von Energie generieren. Dann gibt es solche, die die Energie verbrauchen und noch Skills, die eine Abkühlzeit haben, also zB. nur alle zwei Minuten eingesetzt werden können. Zusätzlich gibt es noch passive Skills, die ständig aktiv sind.

Die Skills werden ebenfalls nicht vom Spieler ausgewählt, sondern je nach Level freigeschaltet. Bei Level 2 gibt es etwa einen Energie-generierenden Skill, bei Level 3 einen neuen der Energie verbraucht.

Auch die maximal nutzbaren, aktiven Fähigkeiten steigen erst mit der Level-Anzahl. Zu Beginn dürfen nur zwei aktive Skills eingesetzt werden, mit Level 6 kommt ein weiterer Slot hinzu, dann mit Level 12, 18 und 24. Die erste passive Fähigkeit darf mit Level 10 gewählt werden, weitere Slots für passive Skills gibt es mit Level 20 und 30.

Jeder Skill-Slot kann mit einem Runenstein, den es in fünf Sorten und sieben Stärkestufen gibt, aufgewertet werden. Diese können etwa den Schaden erhöhen, zusätzliche Effekte hinzufügen oder die Energiekosten für den Skill reduzieren.

Kombinieren statt verkalkulieren

Das Interessante ist die richtigen Skills zu kombinieren und sie dem eigenen Spielstil anzupassen. Dadurch, dass ohnehin alle Skills der Reihe nach freigeschaltet werden, kann man sich nicht „verskillen“, wie es bei Diablo II möglich war und alle Arten von Sprüchen und Aktionen austesten. Will man mit dem Zauberer von Feuer auf Eis umstellen? Kein Problem, in weniger als einer halben Minute sind die Skill-Slots neu belegt.

In Kombination mit den passiven Fähigkeiten bestimmt man so auch, ob man seinen Charakter eher auf Nahkampf oder Distanz-Angriffe trimmen will. So hat der Dämonenjäger etwa einen passiven Skill, der den Schaden um 10 Prozent erhöht, wenn sich kein Gegner in einen Umkreis von zehn Yards befindet, sowie eine Energie-Regenerations-Attacke, die ihn zurückspringen lässt, wenn ein Gegner zu nahe ist. Ist der Nahkampf bevorzugt? Dann kann man rundum Messer werfen, Minen legen und per passiven Skill die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen.