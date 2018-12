Die schönste Weihnachtsdeko für Nerds

So oder so gilt: Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, in der man auch mal das Handy liegen lassen sollte. Dafür eignet sich abschließend dieses Handy-Gefängnis inklusive Vorhängeschloss, das Platz für bis zu sechs Mobiltelefone bietet. Somit sollte dem Fest der Stille nichts mehr im Wege stehen.