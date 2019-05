Die Tamagotchis kehren zurück

Ganze Familie

Dem Hersteller zufolge sollen über die Neuauflage Millionen verschiedene Tamagotchi-Charaktere möglich sein. Über die Verbindung mit anderen Tamagotchi-Spielern kann man seine Kreatur auch verheiraten und so eine neue Generation an Tamagotchi-Kindern in die Welt setzen. Eine Neuerung, um die nervende Piepserei zumindest für ein paar Stunden abzuschalten, ist, dass man das Tamagotchi gegen gesammelte Gatchi Punkte in ein Tama-Hotel abschieben kann.

In den USA sind die neuen Tamagotchis ab Sommer um 60 Dollar verfügbar. Über den Marktstart im Rest der Welt ist noch nichts bekannt.