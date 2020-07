Digiboo: Film-Download-Automat im Test

Mittlerweile wird so ziemlich alles in Automaten angeboten. Während die "Getragene-Höschen"-Automaten in Japan nur wenig Nutzen für Reisende haben, machen die Automaten der Elektronikhandelskette Best Buy an Flughäfen in den USA schon mehr Sinn. Sie enthalten etwa iPods und Kopfhörer. Mit einem iPod ohne Inhalte wird der Flug aber nicht unterhaltsamer. Diesem Problem nimmt sich Digiboo an und bietet Filme in digitalen Kiosken an. Das Start-up hat derzeit an drei Flughäfen in den USA - Seattle, Portland und Minneapolis - ein Pilotprojekt laufen. Die Testphase läuft noch bis Ende Mai. Danach soll das System angepasst und in weiteren Flughäfen aufgestellt werden. Digiboos Ziel ist, pro Monat 100 Automaten auszuliefern, bis die ganze USA versorgt ist.

Filme auf USB-Sticks laden

Über den Digiboo-Automaten können Kunden mehr als 700 Filme mieten oder kaufen. Digiboo bietet ein paar Vorteile gegenüber Flughafen-Geschäften, die DVDs verkaufen. Die Auswahl ist größer und man kann sie nicht nur kaufen, sondern auch günstig ausborgen. Da die Filme auf USB-Sticks gespeichert werden, kann man sie auch auf Ultrabooks oder Netbooks anschauen, die über kein DVD-Laufwerk verfügen. Und der Automat hat immer geöffnet, während man bei Spätflügen am Flughafen schon mal vor verschlossenen Ladentüren steht. Die futurezone hat Digiboo am Flughafen in Seattle getestet.