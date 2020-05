Disney+ streamt die Simpsons jetzt endlich in 4:3

Abgeschnittene Witze

Bis zur Mitte der 20. Staffel, die 2009 im TV lief, wurde die Serie im Bildformat 4:3 produziert, erst danach stellte man auf 16:9 um. Disney hatte allerdings für seinen Streaming-Dienst Disney+ auch die alten Folgen auf ein 16:9 Format beschnitten und in die Breite gezogen, was für Verärgerung sorgte.

Dass sich die Fans am Format störten, bezog sich vor allem darauf, dass einige visuelle Scherze durch das abgeschnittene Bild nicht mehr funktionierten. Der Twitter-Nutzer Tristan Cooper zeigte, dass man so beispielsweise nicht erkennen könnte, dass die drei Duff-Biersorten in der Fabrik aus einer Leitung kommen und nur unterschiedlich benannt sind. Im 16:9-Format sieht es so aus, als kämen sie aus drei unterschiedlichen Leitungen.