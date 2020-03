Disney+ im Kurztest: Traumland für Nostalgiker

Wenige neue Inhalte

Für mich ist die Zeit aber vorbei, in der ich 2 Mal hintereinander " Robin Hood" (damals noch auf VHS) angesehen habe, ohne dass mir fad wurde. Deshalb suche ich die neuen Inhalte. In der Kategorie "Originals", also für Disney+ produzierte Filme und Serien, ist es aber noch recht übersichtlich. Unter den 25 Titeln sind neben dem Highlight "The Mandalorian" viele Doku-Reihen, bei denen man hinter die Kulissen des Konzerns blicken kann.

Die sind interessant, ähneln aber vor allem einer Werbeveranstaltung. Ein richtig guter Wurf war es hingegen, Jeff Goldblum für die National-Geographic-Reihe "The World According to Jeff Goldblum" zu gewinnen. Die halbstündige erste Folge ist unterhaltsam und macht Lust auf Folge 2. Die kommt, wie bei allen Original-Serien, aber erst in einer Woche. Da das Angebot noch recht klein ist, ist das ein verständlicher Schachzug. So verhindert man, dass besonders enthusiastische Nutzer in kürzester Zeit alles Verfügbare bingen und der Dienst dann an Attraktivität verliert.