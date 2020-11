Display des iPhone 12 Mini fast unzerstörbar

Jahr für Jahr brüsten sich Handyhersteller damit, das härteste Glas der Welt in ihrem neuen Aushänge-Smartphone verbaut zu haben. Selten zeigen sich die Geräte in den darauffolgenden Tests aber so widerstandsfähig, wie es die Werbeabteilungen der Hersteller suggerieren. In diesem Jahr ließ Apple damit aufhorchen, das Glas mit einem sogenannten "Ceramic Shield" verstärkt zu haben. Dieses weise eine vier mal bessere Sturzfestigkeit als das Vorjahresmodell auf - was immer das heißen mag.

iPhone 12 Mini auf den Boden schmeißen

Wenig Tage, nachdem das iPhone 12 und iPhone 12 Pro erhältlich waren, tauchten bereits die ersten Bruchtests im Netz auf. Wie robust das Display des kleineren iPhone 12 Mini ist, das erst seit kurzem verfügbar ist, wollten nun die Kollegen von Cnet wissen. Dafür ließen sie das Gerät aus knapp 1, 2 und etwas weniger als 3 Metern auf den Gehsteig fallen. Alle Tests wurden einmal mit der Vorderseite und einmal mit der Rückseite voran durchgeführt.