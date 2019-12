DS-Produktchef deutet Details des nächsten Elektroautos an

Auf der DS Week in Paris gab der französische Autohersteller der Groupe PSA ein Stelldichein in Sachen Unternehmensstrategie. Dass DS voll auf Elektromobilität im Premiumsegment getrimmt ist, steht mittlerweile außer Frage. Und dementsprechend stand auch die DS Week völlig unter dem Stern der Elektrifizierung der DS-Flotte. So wurden unter anderem die beiden elektrifizierten Versionen des DS 3 Crossback und des DS 7 Crossback gezeigt.

Aktuell hat DS insgesamt sechs Fahrzeuge im Portfolio, den DS 3, der in Österreich nicht offiziell erhältlich ist, den DS 3 Crossback in drei verschiedenen Versionen (Verbrenner, Hybrid, Elektro) sowie den DS 7 Crossback in zwei Versionen (Verbrenner und Hybrid).