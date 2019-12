Wie DS Elektroautofahrern die Reichweitenangst nehmen will

Umstellung auf Elektromobilität vereinfachen

"Die Gewohnheiten, wie man ein Fahrzeug verwendet und wie man seine Strecken plant, werden sich mit dem Umstieg auf Elektromobilität zum Teil wesentlich verändern. Wir leisten mit unseren Free2Move-Services und unserem Trip-Planner einen wesentlichen Beitrag dazu, diese Umstellungen so angenehm wie möglich zu machen", erklärt Vatoux.

So geht man bei DS davon aus, dass noch unerfahrene E-Auto-Fahrer meistens einen komplett aufgeladenen Akku haben wollen. "Wir glauben aber, dass es im Alltag nicht so sein wird, dass der Akku des E-Autos bei jedem Ladestopp vollständig aufgeladen wird, was die Fahrer unter anderem durch die Informationen aus dem Trip-Planner sehen werden", sagt Vatoux. Man werde mit der Zeit lernen, dass es nicht notwendig ist, immer hundert Prozent Akku zu haben.

Für alle E-Autos gedacht

Die Free2Move-Services sind nicht nur für DS-Fahrer gedacht, die App ist für alle offen. Die Anwendung funktioniert allerdings besser mit einem DS-Fahrzeug beziehungsweise einem E-Auto der Groupe PSA, weil es eine direkte Datenverbindung zwischen Free2Move-Services und jeweiligen Fahrzeug gibt.

Hat man ein E-Auto von einem anderen Hersteller, kann man ebenso den Trip-Planer nutzen. Zwar werden dabei die Zwischenstopps zum Laden des Akkus angezeigt, allerdings nicht mit den Echtzeit-Daten des Fahrzeugs abgestimmt.

Auch wenn es der Name andeutet, ist die Nutzung von Free2Move-Services nicht kostenlos. Die Groupe PSA lässt sich den Dienst 4,99 Euro im Monat kosten. Fährt man einen DS 3 Crossback E-Tense, einen Opel Corsa-e oder einen Peugeot e-208, erhält man ein Jahr lang, kostenlosen Zugang zur App.