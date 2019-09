DS kündigt Österreich-Marktstart von elektrischem SUV an

Technische Entwicklungen aus dem Motorsport

"Im Hinblick auf die Elektromobilität haben wir viele technische Neuerungen aus dem Motorsport gewonnen", hieß es bei der Pressekonferenz. Das Formel-E-Team DS Techeetah, für das DS Automobiles den Antrieb und das technische Know-how liefert, konnte in der Saison 2018/19 den Weltmeistertitel sowohl in der Einzelwertung als auch in der Teamwertung holen.

Formel-E-Weltmeister Jean-Éric Vergne ließ im April im futurezone-Interview mit dem Sager aufhorchen: "Die Formel 1 ist nicht mehr relevant". Dabei bezog er sich auf die technischen Entwicklungen, die in weiterer Folge auch Elektroautos auf der Straße zugutekommen.