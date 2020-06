Dünnes Phablet ZTE Grand Memo 2 im Kurztest

Es bleibt nur zu hoffen, dass es sich bei dem Modell am Stand von ZTE noch um einen sehr frühen Prototypen handelt. Verarbeitung und Display konnten jedenfalls nicht wirklich überzeugen, auch für ein mittelklassig bepreistes Gerät. Das ZTE Grand Memo 2 soll in China im April erscheinen, danach sollen Märkte in Europa ebenfalls bedient werden.

