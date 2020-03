Dysons kabelloser Haarglätter kostet 500 Euro

Nach einem Haartrockner und Lockenstab bringt Dyson sein nächstes Haarpflege-Produkt: einen Haarglätter. Und wie die anderen Produkte, ist auch dieser hochpreisig. Der Dyson Corrale Haarglätter kostet 499 Euro ist ab Ende März erhältlich.

Die große Innovation beim Corrale sollen die biegsamen Heizplatten sein. Laut Dyson wird dies durch Mikrogelenke in den Heizplatten möglich. Haare werden dadurch umschlossen. So soll mit weniger Hitze das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Im Vergleich zu anderen Haarglättern sollen Haarschäden so um bis zu 50 Prozent reduziert werden.