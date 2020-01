LED-Lampe von Dyson verspricht Kerzenlicht um 550 Euro

Teure Angelegenheit

Wer darauf hoffte, dass Dyson sein innovatives Lichtkonzept in diesem Jahr zu einem günstigeren Preis anbietet, wird enttäuscht werden. So ist die Schreibtischvariante mit 549 Euro sogar um 50 Euro teurer geworden. Bei der Stehlampe, die erst ab März verfügbar sein soll, fallen 749 Euro an. Dafür verspricht Dyson, dass die verbauten sechs LEDs durch ein ausgeklügeltes Kühlsystem zumindest 60 Jahre lang funktionieren sollen.