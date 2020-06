E-Reader: The Good, the Bad and the Ugly

Sony Reader Wi-Fi PRS-T1: Kompakter Reader

Mit nur rund 170 Gramm liegt der Sony Reader Wi-Fi PRS-T1BC, der mit einem Dual-Touch E-Ink-Display und WLAN ausgestattet ist, gut in der Hand. Gewöhnungsbedürftig ist der schwarze Plastikrahmen, der spiegelt und so von der Lektüre ablenkt. Die Akkulaufzeit beträgt bei ausgeschaltetem WLAN bis zu einem Monat. Der Sony Reader, der 149 Euro kostet, wird mit Micro-USB-Kabel und Stylus Pen ausgeliefert. Der Homescreen ist übersichtlich gestaltet und listet das jeweils zuletzt gelesene Buch sowie neu hinzugefügte Titel auf. Daneben werden Ordner für Bücher, Periodika und weitere Sammlungen sowie ein Direktlink zum Sony Reader Store angezeigt, der für deutschsprachige Leser jedoch noch nicht zur Verfügung steht.

Am Gerät selbst sind Tasten für das Vor- und Zurückblättern, den Home-Screen, sowie eine allgemeine Zurück-Taste und eine Taste zum Erreichen des Menüs angebracht. Die Bücher lassen sich über den Touchscreen ansteuern. Das funktioniert klaglos. Die Reaktionszeiten des Touchscreens sind kurz. Mit dem Streichen über die rechte und linke Seite des Bildschrims kann vor- und zurück geblättert werden. Alternativ dazu können auch die Tasten verwendet werden. Das Blättern funktioniert in beiden Fällen recht schnell.

Flüssige Bedienung

Das E-Ink-Pearl Display stellt Text und Cover kontrastreich dar. Der Kontrast kann über den Menüpunkt "Ansicht anpassen" auch manuell eingestellt werden. Die Schrift lässt sich in acht verschiedenen Größen in sechs verschiedenen Schriftarten individuell einstellen. Über Wischbewegungen mit zwei Fingern lässt sich auch in Seiten hinein- und hinaus zoomen. Die Bedienung des Gerätes geht flüssig von der Hand.

Werden Wörter mit dem Finger zwei Sekunden lang angetippt, öffnet sich eine Menüfunktion, über die Markierungen gesetzt, die Wörter bei Google und Wikipedia nachgeschlagen und Notizen hinzugefügt werden können. Das kann entweder mittels virtueller Tastatur oder handschriftlich mit dem mitgelieferten Stift erfolgen. Mit dem Stylus Pen hebt sich Sony auch von anderen Lesegeräten ab.

E-Book-Shop kommt später

Zwei E-Books befinden sich bereits auf dem Lesegerät - "Rotkehlchen" von Jo Nesbo und "Ballaststoff" von Eva Danz. Der Sony Reader Store, über den per WLAN-Verbindung E-Books gekauft werden können, ist für deutschsprachige Leser noch nicht verfügbar. Das soll im Frühjahr 2012 so weit sein. Über den Browser des Lesegeräts kann jedoch das Angebot anderer Online-Händler genutzt werden. Das 6-Zoll große Display eignet sich trotz der Möglichkeit zu zoomen nur bedingt für das Stöbern in Web-Shops, von denen viele auch nicht über eine optimierte Ansicht für das mobile Browsen mit dem Sony-Reader verfügen.

E-Books im EPUB- und PDF-Format können auch am Computer bei anderen Anbietern erworben werden und mittels Micro-USB-Kabel auf das Gerät gespielt werden. Im Falle kopiergeschützter E-Books ist eine Adobe Digital ID erforderlich für die der E-Reader autorisiert werden muss. Da der Sony Reader im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen von der E-Book-Lese- und Verwaltungssoftware Adobe Digital Editions nicht erkannt wird, ist zur Synchronisation der elektronischen Texte die Installation der von Sony mitgelieferten Reader Software notwendig. Damit lassen sich dann problemlose EPUB- und PDF-Dateien auf das Gerät übertragen.

Solide und übersichtlich

Der Sony Reader ist ein kompaktes Gerät, dass durch gute Verarbeitung und übersichtlich gestalteter Menüführung überzeugt. Da das Umblättern auch über die Tastatur möglich ist, können E-Books auch mit einer Hand gelesen werden. Einen Pluspunkt gibt es auch für den integrierte offenen Browser, über den sich aus dem Text heraus, Informationen aus der Google-Suche und der Wikipedia abrufen lassen. Der beigepackte Stylus-Pen ist eine nette Beigabe, die im Test aber nicht allzuoft genutzt wurde. Der Sony-Reader unterstützt auch Audio-Dateien (MP3 und AAC). Ein integrierter Shop, wie ihn etwa Amazon, Kobo und Thalia für ihre Lesegeräten bieten, fehlt für deutschsprachige Leser noch, was zweifellos ein Manko ist. Auch weil das App-Ökosystem, das Sony anbietet, ähnlich wie bei anderen Anbietern rund um den Reader Store aufgebaut ist.